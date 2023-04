VIDEO CONFERENCE LEAGUE. Ex-Kortrijk-spits Terem Moffi steelt de show met Nice, Fiorentina al met anderhalf been in halve finale

Voormalig Kortrijk-spits Terem Moffi (23) heeft hoge ogen gegooid in de kwartfinales van de Conference League. De aanvaller van Nice scoorde twee keer op bezoek bij Bazel, waarvan één wereldgoal, en bezorgde zijn club zo een 2-2-gelijkspel. In de andere kwartfinale zonder Belgische clubs nam Fiorentina makkelijk de maat van de Polen van Lech Poznan: 1-4. De returns staan volgende week donderdag op het programma.

Bazel klom halfweg de eerste helft op voorsprong via een strafschop van Zeki Amdouni, maar ex-Kortrijk-spits Terem Moffi draaide de rollen nog voor de pauze om. Eerst stond de Nigeriaanse spits op de juiste plek om een afvallende bal in de zestien binnen te prikken, enkele minuten later deed hij de monden openvallen door een voorzet met een heerlijke omhaal in doel te knallen voor de 1-2. Toch was de zege nog niet binnen voor de Fransen: twintig minuten voor tijd mocht Zwitsers international Amdouni zomaar de 2-2 binnenkoppen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Lech Poznan van ex-Anderlecht-coach John van den Brom is één van de verrassingen in de kwartfinales van de Conference League, maar tegen Fiorentina moest de nummer drie van de Poolse Ekstraklasa al vroeg achtervolgen. Arthur Cabral scoorde in de rebound zijn zesde goal van deze Conference League-campagne - waarmee hij meteen co-topschutter wordt. Kristoffer Velde knalde de Polen met een fraai afstandsschot weer gelijk, maar een kopbal van Nico Gonzalez zette de Italianen op slag van rust weer op voorsprong. Op het uur vlamde Giacomo Bonaventura de 1-3 in doel. Bij Lech gingen de sluizen open en Ikoné mocht zomaar door het centrum wandelen en rustig de 1-4 in doel plaatsen.

Op hetzelfde moment boekte Anderlecht een knappe 2-0-zege tegen AZ. Een geweldig efficiënt paars-wit won zijn heenmatch en kan die eerste Europese halve finale sinds 1990 al ruiken. Amir Murillo en Majeed Ashimeru waren in het Lotto Park de helden met dienst.

Eerder op de avond hield een sterk AA Gent een onmondig West Ham op een gelijkspel. De Buffalo’s kwamen op achterstand na een snelle inworp van West Ham, maar in de tweede helft maakte Cuypers gelijk. De Hammers kunnen zo voor het eerst dit seizoen niet winnen in de Conference League, terwijl Gent z’n kansen gaaf houdt op de halve finale.

Uitslagen:

AA Gent-West Ham 1-1

Anderlecht-AZ 2-0

Bazel-Nice 2-2

Lech Poznan-Fiorentina 1-4