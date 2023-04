Kangoeroes Mechelen haalt zwaar uit in halve finale play-offs in Top Division Women

Kangoeroes Mechelen opende de halve finale van de play-offs women (best of three) met een verschroeiende zege in Liège Panthers. De Maneblussers zegevierden met 45-95. Indien het zaterdag juicht in de eigen Winketkaai is een stek in de finale een feit. Als Liège Panthers stunt volgt maandag, opnieuw in Mechelen, een beslissende belle.

Geen problemen voor Kangoeroes Mechelen in de eerste partij van de halve finale van de play-offs in de Top Division Women. Na een 14-25 voorsprong na het eerste kwart ging het naar een reeds beslissende 20-51 bonus halfweg. Ook in de tweede helft volgde er geen comeback voor het team uit Luik. Van een 31-75 tussenstand ging het dan ook voor de ploeg van coach Arvid Diels naar een afgetekende 45-95 overwinning. Ziomara Morisson (18 punten, 10 rebounds), Laure Resimont (14 punten), Morgane Bertsch (24 punten, 10 rebounds) en Lisa Berkani (19 punten, 6 rebounds, 6 assists) waren de uitblinkers bij Kangoeroes Mechelen.

Vrijdag start in Namur Capitale de tweede halve finale. De ploeg uit Namen neemt het op tegen Castors Braine. Zondag volgt het tweede duel in Waals-Brabant. Bij een gelijke stand is de belle volgende week dinsdag en opnieuw in Castors Braine. De finale van de play-off bij de dames is ook een best of three en gaat door op 22, 26 en eventueel 29 april. Kangoeroes Mechelen is de uittredende kampioen en veroverde vorige maand ook de Belgische Cup in Vorst Nationaal na winst versus Castors Braine.