Alleen Erling Haaland heeft dit seizoen al evenveel goals in Europa als Union-spits Victor Boniface

Victor Boniface is zich met Union in de schijnwerpers aan het spelen. Op bezoek bij Bayer Leverkusen scoorde de Nigeriaanse spits opnieuw. Daardoor zit hij al aan elf Europese doelpunten dit seizoen. Enkel een zekere Erling Haaland (Manchester City) doet evengoed.

Boniface had voordat hij naar Union kwam al vijf Europese doelpunten op zijn teller - goals die hij in de voorronde van de Champions League scoorde voor zijn ex-club Bodø/Glimt. Intussen zit hij in de Europa League-campagne van de Unionisten ook alweer aan zes goals. Daarmee is hij op dit moment samen met Manchester United-spits Marcus Rashford topschutter van de competitie.