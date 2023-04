Wim Fissette ziet Canada als favoriet bij zijn debuut als Belgisch bondscoach, maar: “In vrouwentennis is vertrouwen heel belangrijk”

Geen cadeaus voor Wim Fissette (43), debuterend coach van het Billie Jean King Cup-team. Uit in Canada, een degelijke tegenstander. En zelf is hij op pad zonder de drie beste Belgen van de afgelopen jaren. Het doel – een plaats in de Finals met twaalf landen – wordt dus een lastige klus.

Elise Mertens (WTA 29) geeft voorrang aan haar gravelcampagne en aan het herstel van een schouderblessure. Ook Maryna Zanevska (WTA 76) en Alison Van Uytvanck (WTA 97) passen voor de verre verplaatsing naar Vancouver. Van Uytvanck is al geruime tijd op de sukkel met een weerbarstige rug. Met Ysaline Bonaventure (WTA 86) beschikt Fissette over slechts één speelster uit de top honderd. Daarnaast bestaat het Belgische team nog uit Greet Minnen (WTA 171) en het routinerijke duo Yanina Wickmayer (WTA 190)-Kirsten Flipkens (WTA 43 dubbelspel).

Aan Canadese kant moest voormalig US Open-winnares Bianca Andreescu (WTA 27) met een pijnlijke enkel afzeggen, maar met Leylah Fernandez (WTA 50) en Rebecca Marino (WTA 80) beschikt het land nog wel over twee speelsters met een hogere ranking dan de beste Belgische. Fissette, die aan de zijde van onder meer Kim Clijsters, Angelique Kerber en Naomi Osaka zes grand slams won, erkent dat Canada favoriet is. “Op papier althans. Maar veel van onze meisjes zijn sterk aan het seizoen begonnen en in het vrouwentennis is vertrouwen heel belangrijk.”

Wim Fissette samen met Naomi Osaka. — © Corbis via Getty Images

In 2009 duelleerden beide landen al eens in het kader van deze beker. In de Hasseltse Grenslandhallen won België met 3-2. Flipkens hoorde toen bij het Belgische team en zorgde samen met Wickmayer voor het beslissende punt. “Daar weet ik echt niets meer van. Hebben we toen gewonnen? Mooi zo. Hopelijk volgt dit weekend eenzelfde uitslag.”