Gemengde gevoelens bij Sven Kums na gelijkspel in Conference League: “Ik vond West Ham niet zo indrukwekkend”

AA Gent mag nog steeds dromen van een eerste Europese halve finale. Dankzij een treffer van Hugo Cuypers konden de Buffalo’s na rust een scheve situatie nog enigszins rechtzetten. “We zullen het nu moeten tonen in een stadion met 62.000 toeschouwers, als we daarin slagen, is dat fantastisch”, aldus sterkhouder Sven Kums.

“Alles is nog speelbaar, maar na deze match zat er misschien wel meer in, want we hadden toch het beste van het spel”, baalde Sven Kums toch wel lichtjes na afloop van het 1-1-gelijkspel tegen West Ham. “Uiteindelijk geef je toch een vermijdbaar doelpunt weg. Inderdaad, noem het gerust een moment van concentratieverlies. Heel even reageerden we niet snel genoeg en was onze organisatie niet op niveau. Tegen zo’n ploeg betaal je dit cash. We wisten nochtans dat die kerel heel goed kan inwerpen, dus we hadden beter moeten weten.”

Die achterstand zorgde evenwel niet voor twijfels bij de Gentse spelers. “Na de pauze hebben we goed gereageerd. We hadden het beste van het spel en ook al kregen we niet superveel kansen, we hadden toch nog mogelijkheden om te scoren. Zo was er bijvoorbeeld die fase met Tissoudali in de slotfase. Daarvoor trapte Orban ook nog eens op de lat, maar dat was eigenlijk geen uitgespeelde kans. Typisch Gift, uit het niets creëert hij doelgevaar.”

“Ik vond West Ham niet zo indrukwekkend”, aldus de gewezen Gouden Schoen. “We kunnen hen zeker aan, maar dit resultaat is niet super als uitgangspositie, daar moeten we ook eerlijk in zijn. We zullen dus in Londen opnieuw een topprestatie moeten afleveren. Op bezoek bij Basaksehir was dit ook noodzakelijk, maar daar hebben we bewezen dat we dit in onze mars hebben. Dit is toch nog wel een tegenstander van een andere orde. We zullen het nu moeten tonen in een stadion met 62.000 toeschouwers, als we daarin slagen, is dat fantastisch.”

Uiteindelijk bleek de VAR van groot belang in deze tweede Europese kwartfinale in de Gentse clubgeschiedenis. “De ref vond ik best wel oké hoor. Inderdaad, hij floot veel, maar ik heb me niet echt gestoord aan zijn optreden. Goed, hij maakte enkele foutjes, maar die werden rechtgezet door de VAR. Het is inderdaad een voordeel als je meer camera’s hebt. Dat blijkt vandaag nog maar eens. Zeker die afgekeurde goal zou in de Jupiler Pro League wellicht niet afgekeurd worden. Gelukkig werd nu toch een juiste beslissing genomen.”

Ook belangrijk: zondag KV Mechelen

Tot slot keek Kums ook al even kort vooruit. “Zondag volgt Mechelen, dat is ook weer een belangrijke match voor ons. Die partij is naar mijn gevoel even belangrijk als die van vandaag of onze partij tegen Union”, aldus nog de Gentse aanvoerder, die nog steeds wacht op een aanbod van AA Gent om zijn aflopende contract te verlengen. “Op bezoek bij Mechelen is het altijd gevaarlijk. We moeten wellicht nog tweemaal winnen om die vierde plaats veilig te stellen, dus we zullen volledig geconcentreerd moeten zijn. Kennen we zondagmiddag al het resultaat van de partij van Club Brugge? Is dat zo? Goh, dat kan een voordeel zijn als ze verliezen, anders niet.”