REACTIES. Davy Roef ontsnapt aan pijnlijke tegengoal: “Ik zakte even door de grond”, Hein Vanhaezebrouck: “Die high fives in de defensie... we stonden echt te slapen”

Vlak voor de pauze beleefde AA Gent enkele moeilijke momenten. Vlak voordat West Ham op voorsprong kwam, werd er ook al een Londens doelpunt afgekeurd. “Ik was bij die fase gewoon niet genoeg gefocust”, sloeg AA Gent-doelman Davy Roef mea culpa. “Eigenlijk was het niet eens zo’n moeilijke bal, maar ik was te veel bezig met wat er rondom mij gebeurde. Heel even zakte ik door de grond toen de bal binnenging. Nee, ik had niet echt opgemerkt dat die West Ham-speler de bal met de hand raakte. Gelukkig zag de VAR het wel. Tijdens de rust kreeg ik een peptalk van onze keeperstrainer Francky Vandendriessche en na de pauze verliep alles uiteindelijk best naar wens. Ik moest nog een keer uitkomen en deed dat volgens mij toch wel goed, want de doorgebroken aanvaller kon niet afwerken.” (ssg)

© BELGA

Hein Vanhaezebrouck: “Die high fives konden echt niet”

“Ik wou dat wij lef toonden in deze match maar dat duurde toch wel eventjes”, oordeelde trainer Hein Vanhaezebrouck. “De start was niet evident. Wij hebben daarop geschoven met enkele pionnen waardoor we meer kansen creëerden en gevaarlijker voor doel opereerden. Op dat ogenblik dacht ik dat we alles onder controle hadden. Tot dan op een gegeven moment toch een onverwacht doelpunt volgt. Gelukkig werd dat door de VAR rechtgezet. Niet veel later was het toch raak en kwamen we wel op achterstand. Gezien dat er high fives werden uitgedeeld net voor de bewuste fase? Dat kan absoluut niet. Ze stonden te slapen in de defensie. Heel spijtig. Een gebrek aan communicatie.”

AA Gent trok met 0-1 de rust in. De tweede helft werd niet echt zeer aanvallend aangevat. “Het publiek zette zich er op een gegeven moment achter en dan ging het wel. Wij hebben in die tweede helft 20 doelkansen ondernomen, daarvan waren er drie ‘on target’ en eentje op de deklat. Dat is te mager, te weinig. Daaruit moeten we lessen trekken. En dan was er die fase met Piatkowski. Van op de bank was te zien dat een rode kaart onterecht was en dat de ‘ingreep’ gebeurde voor de zestien. Gelukkig is er nu een VAR in deze fase van de Conference League en werd alles rechtgezet. Gelukkig maar, anders hadden we in onze eigen voet geschoten. Dit alles moet hoop geven naar volgende week toe. Ook al ga je daar voor meer dan 60.000 Engelsen spelen, het blijft echter mogelijk om een kwalificatie af te dwingen”, besloot Hein Vanhaezebrouck.

Sven Kums in duel. — © Isosport

Hugo Cuypers: “Er zat misschien wel meer in”

“Er zat misschien wel heel wat meer in voor ons”, reageerde doelpuntenmaker Hugo Cuypers. “Spijtig genoeg slagen we er niet in nog een doelpunt bij te prikken maar we kunnen wel naar Londen trekken met de hoop dat we ons kunnen kwalificeren voor een volgende ronde.Wij hebben toch de hele wedstrijd niet moeten onderdoen voor West Ham . Slagen we er ginds wel in onze kansen af te maken, dan is het zover. Dat ik vanavond mijn vijfde treffer in onze Europese campagne maakte? Ik onthoud vooral onze collectieve prestatie maar ik kan niet ontkennen dat mijn schot er wel netjes in ging.”

Cuypers scoorde. — © BELGA

Sven Kums: “En nu bewijzen voor 62.000 fans”

“Alles is nog speelbaar, maar na deze match zat er misschien wel meer in, want we hadden toch het beste van het spel”, baalde Sven Kums toch wel lichtjes na afloop van het 1-1-gelijkspel tegen West Ham. “Uiteindelijk geef je toch een vermijdbaar doelpunt weg. Inderdaad, noem het gerust een moment van concentratieverlies. Heel even reageerden we niet snel genoeg en was onze organisatie niet op niveau. Tegen zo’n ploeg betaal je dit cash. We wisten nochtans dat die kerel heel goed kan inwerpen, dus we hadden beter moeten weten.”

“Ik vond West Ham niet zo indrukwekkend”, aldus de gewezen Gouden Schoen. “We kunnen hen zeker aan, maar dit resultaat is niet super als uitgangspositie, daar moeten we ook eerlijk in zijn. We zullen dus in Londen opnieuw een topprestatie moeten afleveren. Op bezoek bij Basaksehir was dit ook noodzakelijk, maar daar hebben we bewezen dat we dit in onze mars hebben. Dit is toch nog wel een tegenstander van een andere orde. We zullen het nu moeten tonen in een stadion met 62.000 toeschouwers, als we daarin slagen, is dat fantastisch.”