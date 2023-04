Challenger Sarasota - Zizou Bergs grijpt ook in enkelspel naast ticket voor kwartfinales

Voor Zizou Bergs (ATP 165) zit zijn avontuur in Florida er op. In de tweede ronde verloor hij van het Duitse vijfde reekshoofd Daniel Altmaier (ATP 113).

Na een uur en 56 minuten stond de 7-5, 6-4 eindstand op het bord. Het was het eerste duel tussen de 23-jarige Bergs en de 24-jarige Altmaier.

Bergs speelde zijn tweede wedstrijd van de dag. Hij werkte eerder al zijn duel uit de eerste ronde af tegen de Italiaanse qualifier Luca Potenza (ATP 516). Die match was woensdag door de regen stilgelegd in de tweede set. Bergs haalde het uiteindelijk met 6-3 en 7-5.

Zizou Bergs was de enige Belg op de tabel in Sarasota in de Amerikaanse staat Florida. In het dubbelspel verloor hij in de eerste ronde aan de zijde van de Fransman Enzo Couacaud tegen de Nederlander David Pel en Fransman Jonathan Eysseric in tweemaal 6-4.