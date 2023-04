Prins Laurent “niet geïnteresseerd” in VRT-docu over zijn leven: “Reportage die alleen kijkcijfers moet genereren”

Prins Laurent is “niet geïnteresseerd” in de vierdelige documentaire die de VRT over hem heeft gemaakt. Daarmee wil de openbare omroep “alleen kijkcijfers genereren”, zegt hij donderdag in een reactie aan Belga.

“Naar aanleiding van talrijke vragen van journalisten, wil ik duidelijk maken dat ik niet heb meegewerkt aan de reportage van de VRT over mij en dat ik er niet geïnteresseerd in ben”, zegt hij. “Alleen ik ken mijn leven en ik heb geen nood aan een reportage die er alleen op gericht is om kijkcijfers te genereren.”

De docu ‘Prins Laurent - prins op overschot’ is vanaf woensdag 19 april te zien op de zender Canvas en streamingplatform VRT MAX. Aan het woord komen 24 getuigen, onder wie oud-klasgenoten, koningskenners en (voormalige) politici. De vier afleveringen gaan over de omstandigheden van de afschaffing van de Salische wet in 1991 waardoor Laurent twee plaatsen zakte in de troonopvolging, zijn turbulente populariteit, zijn engagement voor dieren en het klimaat, en de vrouwen in zijn leven.

“De reeks portretteert prins Laurent op een respectvolle manier, maar gaat niets uit de weg”, zei de VRT eerder. De openbare omroep omschreef Laurent daarbij als een “bij momenten ongeleid projectiel” en “zonder twijfel de meest kleurrijke Coburger van zijn generatie”.

Het team achter ‘Prins Laurent - prins op overschot’ maakte eerder al een vierdelige biografische documentaire over koning Filip: ‘Filip van België - de lange weg naar de troon’.