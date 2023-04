Wouter Strouven en Els Rymen in de Rustling Reed Inn, oftewel gemeenschapscentrum De Rietbron. — © RR

Halen

Feestzaal De Velpe in gemeenschapscentrum De Rietbron van Halen wordt één keer per maand omgetoverd tot de ‘Rustling Reed Inn’, een herberg in middeleeuwse sfeer. Je kan er terecht voor crea- en spelletjesavonden.