Nieuwe helm moet quarterbacks beschermen tegen hersenschudding

De hersenletsel van Tua Tagovailoa, quarterback van Miami Dolphins, laaide de discussie weer op in het begin van het jaar. Veel mensen bekritiseerden de American Football League (NFL) over een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Met een nieuw, ontworpen helm voor de quarterbacks geeft de competitie een antwoord op deze kritiek.

De American Football League (NFL) gaat een nieuwe helm invoeren die speciaal is ontworpen om quarterbacks te beschermen tegen hersenschuddingen. Volgens de organisatie is de helft van alle hersenschuddingen bij quarterbacks het gevolg van het feit dat het hoofd van de speler op de grond botst.

Volgens de persverantwoordelijke van de NFL Jeff Miller is het aantal hersenschuddingen bij quarterbacks met 18 procent toegenomen. “Het is altijd de quarterback die het doelwit is, die getackeld wordt en wiens hoofd de grond raakt terwijl hij de bal in zijn hand heeft.”

Vorig seizoen was Miami Dolphins quarterback Tua Tagovailoa enkele weken buiten strijd toen hij na een duel met zijn hoofd tegen de grond smakte. Verrassend genoeg speelde hij de wedstrijd nog uit, maar in de tweede helft maakte hij veel opzichtige fouten. Later was de oorzaak van deze vergissingen duidelijk. Gevolg: een hersenschudding.

Tua Tagovailoa in actie. — © AP

De vraag is of quarterbacks de nieuwe helm wel zullen dragen. “Het is gebleken dat spelers niet graag hun vertrouwde uitrusting opgeven. Daarom krijgen spelers een seizoen de tijd om helmen te vervangen die op de verboden lijst staan. Omdat quarterbacks zich zorgen maken over hun zicht bij hun helm, zijn ze niet meteen geneigd om van helm te veranderen”, klinkt het bij de NFL.

De nieuwe helm zal voor het eerst beschikbaar zijn voor NFL-spelers vanaf volgend seizoen, dat in september van start gaat.