Zwavelzuurlek bij De Watergroep in Hasselt: geen gevaar voor omgeving

Bij De Watergroep in de Willekensmolenstraat in Hasselt is donderdagavond een vat met 5.000 liter zwavelzuur lek geslagen. De hulpdiensten werden massaal opgeroepen voor het defect in de nieuwe dubbelwandige tank. Het zwavelzuur werd opgevangen in een kuip onder de tank. Er was geen gevaar voor de omgeving.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers

“We hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er geen zwavelzuur buiten de installatie kan lekken en dat er dus geen milieu-impact is”, zegt woordvoerder Kathleen De Schepper van De Watergroep. “De brandweer is ter plaatse, samen met een firma die de tank met zwavelzuur volledig zal leegtrekken. De eerste focus ligt nu op een veilig verloop van de hele operatie. Aansluitend onderzoeken we uiteraard grondig wat de oorzaak was van dit lek.”

Voor die interventie trokken brandweermannen speciale pakken aan. Zwavelzuur kan bij contact met de huid leiden tot irritatie, roodheid, jeuk en in ernstige gevallen brandwonden. Zwavelzuur is ook schadelijk voor de ogen. Bij het incident raakte niemand gewond en er is geen chemisch product in de omgeving terechtgekomen.

Onderhoudswerken

In het waterproductiecentrum Willekensmolen in Hasselt zijn grote onderhouds- en renovatiewerken bezig aan de installatie voor de ontharding van het water. Donderdagavond werd een lek opgemerkt aan een vat met 5.000 liter zwavelzuur. “Het gaat om een nieuwe tank die werd geïnstalleerd voor de opslag van zwavelzuur. Het is een dubbelwandige tank die samen met het leidingnet tweemaal onder druk werd getest vooraleer hij donderdag de eerste keer werd gevuld. Na het vullen is toch gebleken dat er zwavelzuur is gaan lekken. Dit zwavelzuur is opgevangen door een kuip onder de tank”, zegt woordvoerder De Schepper.

Doordat het chemische incident geen milieu-impact had en geen risico’s voor de omgeving waren evacuaties niet nodig.

De renovatiewerken in het waterproductiecentrum zaten goed op schema. “Normaal gezien leveren we vanaf eind april opnieuw zachter water in Hasselt, we proberen deze timing zo goed mogelijk aan te houden”, aldus De Watergroep. Op dit moment krijgen de Hasselaren tijdelijk harder water en dit merken ze aan de smaak en de kalkaanslag op kraanwerk.

(maw)