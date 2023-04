Feyenoord revancheert zich met nipte zege tegen AS Roma voor verloren Conference League-finale

Feyenoord heeft donderdagavond zijn heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League met het kleinste verschil de maat genomen van AS Roma. De confrontatie in De Kuip eindigde op 1-0.

De Rotterdammers hebben zo hun revanche beet voor de Conference League-finale van vorig jaar, waarin Roma het laken met 1-0 naar zich toe trok.

Nog voor de eerste grote kans een feit was, moest Paolo Dybala aan bezoekende zijde geblesseerd de strijd staken in de 26e minuut. José Mourinho stuurde Stephan El Shaarawy als vervanger de wei in. Aan het einde van de eerste helft kreeg Lorenzo Pellegrini een uitgelezen mogelijkheid om de Giallorossi op voorsprong te trappen vanop de penaltystip na handspel van Feyenoorder Mats Wieffer, maar hij trof de buitenkant van de linkerpaal.

Na de pauze haalde Wieffer (54.) zijn gram: de middenvelder nam een schijnbaar mislukte voorzet van Oussama Idrissi op de slof en de botsbal verdween buiten bereik van Rui Patricio tegen de touwen. Tot overmaat van ramp zag Roma enkele minuten later na Dybala ook Tammy Abraham uitvallen en Idrissi even nadien ternauwernood een afgemeten kopbal van Roger Ibanez op de doellijn tegen de onderkant van de deklat koppen. Dichter bij de gelijkmaker kwamen de Romeinen niet meer.

Over precies een week krijgen de troepen van Mourinho in het eigen Stadio Olimpico de kans om de scheve situatie nog recht te trekken. De uiteindelijke winnaar van het tweeluik ontmoet bij de laatste vier Bayer Leverkusen of Union Sint-Gillis.