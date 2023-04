Björn Rzoska houdt het na twee volle termijnen in het Vlaams Parlement voor bekeken en legt zo druk op andere oudgedienden. Want eigenlijk is het de bedoeling dat een parlementslid van Groen daarna plaats ruimt voor de volgende generatie. Wie toch wil blijven zitten, moet een uitzondering vragen aan de partijleden. En blijkt nu een pak van de grote namen – Almaci, Calvo, De Vriendt… – in zo’n situatie te zitten.