Mogelijk vandaag nog verdict voor Dante Vanzeir: zijn Amerikaanse club verwacht geen contractverbreking na racistische uitlating

In Amerika kijken alle media en betrokken partijen uit naar de uitkomst van het onderzoek naar de racistische uitlatingen van Dante Vanzeir (24). Mogelijk is de sanctie van de MLS de komende uren al bekend. Zijn club New York RB verwacht niet dat het tot een contractverbreking zal komen, eerder tot een boete en een schorsing. “Vanzeir heeft een lange weg te gaan om het vertrouwen en het respect van de kleedkamer terug te winnen”, sprak zijn coach donderdag.

Dante Vanzeir is middenin een storm beland. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan racistisch taalgebruik tijdens de match tegen de San Jose Earthquakes. De spits van New York RB bood reeds zijn verontschuldigen aan en staat tot nader order op non-actief. De Amerikaanse competitie MLS heeft een onderzoek ingesteld en kan in principe zelfs overgaan tot contractbreuk (Vanzeir heeft ook een overeenkomst met de MLS). Bij zijn club New York RB hoopt men de komende uren de uitkomst daarvan te kennen, maar dat is koffiedik kijken.

Het is met twee woorden spreken, omdat er altijd verrassingen kunnen zijn en we niet kunnen inschatten hoe zwaar de onderzoekers van de MLS aan het incident tillen, maar volgens onze contactpersonen bij New York RB ligt een contractverbreking door de MLS niet op tafel. Of hun info effectief klopt, zal moeten blijken. Volgens New York RB is het meer waarschijnlijk dat Vanzeir een schorsing, een fikse boete en een soort verbeteringstraject wacht. Hij zou dan wel nog een toekomst bij NYRB hebben.

In New York benadrukt men dat Vanzeir het ‘n-woord’ niet heeft uitgesproken. Wat de Limburger dan wel gezegd heeft, wil men niet kwijt. Donderdag kwam coach Gerhard Struber op de persconferentie voor de komende match tegen Houston Dynamo terug op de situatie. “Ik denk dat Vanzeir nog een lange weg te gaan heeft om het vertrouwen en het respect van de jongens in de kleedkamer terug te winnen”, zei de Oostenrijker. “We zullen wel zien wat de gevolgen zijn.”