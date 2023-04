Lotte Kopecky is fit voor Amstel Gold Race: “Fris genoeg om een laatste keer te knallen”

Een zucht van opluchting bij het kamp van SD Worx. Lotte Kopecky (27) is helemaal hersteld van haar val in Parijs-Roubaix. Vorige week kuste ze de kasseien nog en klaagde ze over haar enkel. Die blijkt gelukkig geen spelbreker te zijn. “Ik vreesde er even voor, maar ik weet dat ik tegen een stootje kan”, vertelt de renster van SD Worx.

Vorige zaterdag hielden alle koersliefhebbers hun hart vast. Kopecky viel hard op de Noord-Franse kasseien van Roubaix, en klaagde na afloop onder meer over pijn aan de enkel. “Ik heb me echt wel pijn gedaan”, zei ze toen na afloop.

Een week later kan de renster iedereen geruststellen. “Ik heb twee dagen goed herstel ingebouwd, want zo’n crash heeft altijd een impact op het lichaam. Ik heb het goed laten herstellen en buiten wat blauwe plekken houd ik er verder niets aan over.” Haar deelname aan de Amstel Gold Race komt niet in gevaar. Die klassieker in de heuvels van Nederlands Limburg is een echte thuiskoers voor haar ploeg SD Worx, en staat dus met rood aangestipt.

Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix, waar ze ten val kwam. — © BELGA

Kopecky rijdt zondag haar eerste Amstel Gold Race. “Ik heb er weinig ervaring mee. Sommige heuvels ken ik ook niet. Maar we komen met een sterke ploeg aan de start, meerdere scenario’s zijn dus mogelijk”, aldus Kopecky.

“Ik zit nog fris genoeg om een laatste keer te knallen”, besluit ze. Ze zal met gezonde ambitie aan de start komen.