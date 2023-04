Novak Djokovic moet inpakken, titelhouder Tsitsipas bereikt wel kwartfinales op ATP-toernooi van Monte Carlo

Novak Djokovic is donderdag uitgeschakeld in de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (5.779.335 euro). De Servische nummer 1 van de wereld verloor van de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 21) met 4-6, 7-5 en 6-4. Het duel, dat een tijdje stillag door de regen, duurde bijna drie uur.

De 35-jarige Djokovic won het prestigieuze graveltoernooi al twee keer, in 2013 en 2015, maar de voorbije jaren ging hij er ook telkens vroeg uit in het prinsdom. De Serviër speelde in Monte Carlo zijn eerste competitie sinds hij begin maart in Dubai in de halve finales verloor van Daniil Medvedev.

Lorenzo Musetti neemt het in de kwartfinales op tegen zijn landgenoot en zevende reekshoofd Jannik Sinner (ATP 8). Die was met 3-6, 7-6 (8/6) en 6-1 te sterk voor de Pool Hubert Hurkacz (ATP 13).

De Griek Stefanos Tsitsipas schreef de laatste twee edities in Monte Carlo op zijn naam. Het nummer drie van de wereld klopte donderdag in zijn achtste finale de Chileen Nicolas Jarry (ATP 58) met 6-3 en 6-4. Hij speelt om een plaats in de halve finales tegen de Amerikaan Taylor Fritz (ATP 10).