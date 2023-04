Ook insecten kijken uit naar het mooie weer van volgende week: “We mogen veel activiteit verwachten”

Het wordt volgende week eindelijk lente, met zon en temperaturen tot 22 graden. En dat gaan we ook zien aan de natuur. Onder meer mieren, muggen, vliegen en vlinders snakken net als wij naar een flinke portie zon en warmte. “En dus mogen we veel insectenactiviteit verwachten”, klinkt het bij Natuurpunt.

We zijn de afgelopen jaren nogal verwend geweest met al flink wat zon in maart en april. Dit jaar klaagt iedereen dat het te lang te fris en te somber is gebleven. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David Dehenauw. En dat is goed nieuws voor iedereen. Want ook in de natuur zorgt het weer voor ‘achterstand’.

“Veel dieren en insecten zijn al een tijdje uit hun winterslaap ontwaakt, maar sparen hun energie nog wat en dus zie je ze amper. Maar vanaf volgende week zal er opvallend veel insectenactiviteit zijn”, zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt. Vlinders, maar ook insecten die we als vervelend beschouwen, zullen plots overal opduiken.

Vlinders

“Neem nu het oranjetipje, een voorjaarsvlinder die normaal in maart al actief is. Ze zijn er al, maar je ziet ze maar met mondjesmaat. Omdat ze warmte en zon nodig hebben om hun vliegspieren op te warmen. En zo zijn er nog wel wat insecten die normaal in deze tijd van het jaar al actiever zijn.”

Het oranjetipje. — © Natuurpunt

Maar volgende week zullen we die oranjetipjes en ook citroenvlinders vaker zien. Net als zandbijen, die holletjes in de grond maken, steekmuggen en vliegen. En ook mieren wachten op de eerste warme dagen om aan de slag te gaan. Want ook die zie je momenteel amper of niet op de terrassen.

Teken zijn wel al actief, en het risico dat je tijdens een boswandeling gebeten wordt, neemt alleen maar toe, waarschuwen ze bij Sciensano. Ze vragen beten te melden via Tekennet.

Buxusmot

Buxusmotten vliegen nog niet uit, maar de eerste rupsjes beginnen wel aan de frisgroene bladeren te knabbelen. De grote eetfestijnen, waarbij buxusbollen worden kaalgevreten, volgen pas later. “De grote buxusmottenplaag lijkt overigens voorbij. Omdat mensen hun buxussen hebben vervangen door andere struiken. Of omdat ze ze behandelen met bestrijdingsmiddelen. Maar er helemaal van verlost raken, doen we niet meer, vrees ik”, zegt insectenexpert Wim veraghtert.

Een rups van de buxusmot. — © Natuurpunt

Moeten we, omdat het volgende week goed weer wordt, de druksproeier en vliegenmepper klaarleggen?

Wie buxus heeft staan, kan het best vanaf nu geregeld eens controleren of er al (kleine) rupsen te zien zijn, en de planten eventueel behandelen met (ecologische) bestrijdingsmiddelen.

Tegen mieren helpen water en azijn, tegen vliegen zijn er verschillende middeltjes te vinden in de handel. Maar je kan bijvoorbeeld ook een paar kruidnagels in een ui, sinaasappel of citroen steken en die op een schoteltje leggen. Ook van lavendel of basilicum houden vliegen niet.

De bloedrode heidelibel. — © Natuurpunt

Wie een vijvertje in de tuin heeft, zal ook de eerste knalrode juffertjes of libellen zien opduiken. “Die mag je zeker niet bestrijden, want ze eten muggen op die aangetrokken worden door het stilstaand water”, klinkt het nog bij Natuurpunt.