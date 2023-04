Brits bemand spionagetoestel werd ei zo na neergehaald door Russische raket

De gelekte documenten van de Amerikaanse inlichtingendiensten bevatten heel wat diverse info: over de NAVO, over China, maar toch vooral over de situatie in Oekraïne. En één opvallende passage uit de documenten toont aan hoe een schijnbaar klein incident in september vorig jaar bijna had geleid tot een grote catastrofe. Een miscommunicatie had er toen ei zo na voor gezorgd dat een Russische straaljager een Brits spionagevliegtuig had neergehaald.

Gilles Liesenborghs Bron: The New York Times

The New York Times, de krant die de documenten naar buiten bracht, bericht over hoe een Brits spionagetoestel van het type RC-135 River Joint zich op 29 september boven de Zwarte Zee bevond tijdens een surveillancemissie. Terzelfdertijd vlogen er ook twee Russische straaljagers rond in dat gebied. Twee Amerikaanse defensiefunctionarissen verklaren hoe één van die twee straaljagerpiloten een boodschap van de radaroperator. Gelukkig kampte het toestel met een technisch mankement waardoor de raket niet goed gelanceerd geraakte, zo verklaren twee Amerikaanse defensiefunctionarissen.

Near-shoot down

In september maakte de Britse minister van Defensie Ben Wallace bekend dat er zich een “potentieel gevaarlijk” incident had voorgedaan doordat een Russisch toestel een raket had gelanceerd in de nabijheid van een Brits vliegtuig, maar nu is pas duidelijk hoe precair de situatie echt was. In de gelekte documenten wordt gewag gemaakt van een “near-shoot down”. Met andere woorden, als de Russische straaljager naar behoren had gefunctioneerd, had hij het Britse spionagevliegtuig neergehaald.

Doorgaans heeft een RC-135 River Joint een bemanning van zo’n 30 personen aan boord. De communicatiefout had dus zomaar kunnen leiden tot een groot drama dat ongetwijfeld tot veel internationale verontwaardiging zou hebben geleid. Een van de Amerikaanse functionarissen noemde het “echt, echt eng”.

Sinds het incident zijn NAVO-toestellen voorzichtiger tijdens hun spionagewerk, blijkt nog uit de documenten. Ze blijven verder weg van de Krim, ook al zouden ze volgens de internationale regels dichter mogen vliegen. Ook krijgen de Britse toestellen tegenwoordiger altijd een straaljager aan hun zijde tijdens surveillanceopdrachten.