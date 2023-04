Meer dan 500 Limburgers dreigen job te verliezen bij NedCar in Born

Born

500 tot 700 Belgen, waarvan de meeste Limburgers uit onze provincie en nogal wat oud-Ford-werknemers, vrezen voor ontslag bij VDL Nedcar in Born. In maart stopt de productie van de Mini. Het contract met BMW loopt af en er nog altijd geen vervanger gevonden. Meer dan 3000 jobs staan op het spel en ook bij ons denkt de vakbond ABVV Metaal dat een bloedbad niet te vermijden is. Mogelijk al tegen de zomer dreigen massale ontslagen. De vakbond gaat overleg plegen met de VDAB om ook in onze provincie op het ergste voorbereid te zijn.