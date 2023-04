Mensen worden depressief van dit voorjaarsweer

Volgende week komt eindelijk de eerste 20 graden van het jaar in zicht. Dat is nodig want bij veel mensen heeft het weer een effect op hun gemoedstoestand. Dat merkt ook pyscholoog Nele Curvers van psychologenpraktijk Kurago in Hasselt. Mensen stellen sneller hun plannen uit en hebben minder energie. Vanaf midden volgende week is er meer zon op komst en kan de lente dus echt beginnen.(kabu)