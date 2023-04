Bushaltes station van Diest aangepast

Diest

Er is vandaag opnieuw gewerkt aan twee bushaltes in Diest aan het station. Die waren nochtans eerder al onder handen genomen tijdens de werken die nog volop aan de gang zijn aan de stationsomgeving. Oppositiepartij Vooruit Diest was misnoegd over de toegankelijkheid voor mindervaliden. Rolstoelgebruikers lieten weten dat ze niet zelfstandig op het perron geraken. De oorzaak was een boordsteen die geplaatst was, maar die is vandaag aangepast. Er komen nu ook blindegeleidetegels. Alles is vandaag al afgerond. (kabu)