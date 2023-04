Nieuwerkerken trekt richting Stayen op zondag 23 april

STVV probeert al een heel seizoen extra toeschouwers te lokken uit de buurgemeenten. De laatste thuismatch van het seizoen, op zondag 23 om 18u30 tegen Antwerp, is Nieuwerkerken te gast. “Vanop de sfeervolle Tribune Oost genieten jullie samen met volle teugen van de wedstrijd. In het stadion zal een gezellige sfeer heersen, inclusief after party na de wedstrijd” zo klinkt de uitnodiging van STVV. Als inwoner van Nieuwerkerken krijg je de kans om deze wedstrijd aan voordeeltarief bij te wonen:

- 15 euro voor volwassenen

- 12 euro voor studenten (tussen 12 en 24 jaar)

- 10 euro voor kinderen (tussen 4 en 12 jaar)

Inschrijven kan via het partnercafé De Zwarte Stijlen in Wijer of online. Deadline is 16 april. len

Meer info op deze pagina van de STVV-website: https://www.stvv.com/nl/nieuws/a-kern/nieuwerkerken-trekt-richting-stayen-voor-stvv-antwerp