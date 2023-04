9-jarige jongen maakt overhemd voor zijn vader en gaat viraal op Tiktok

In de video laat de 9-jarige Sam aan zijn vader zien dat hij een overhemd voor hem heeft gemaakt tijdens zijn naailes. Hij zegt trots dat hij alle knopen en knoopsgaten ook zelf heeft gemaakt. Inmiddels hebben meer dan 13 miljoen mensen het bekeken. De reacties zijn heel enthousiast. “Hij heeft de knoopsgaten gemaakt. Papa, weet je hoe moeilijk dat is? Dat moet je wel erkennen”, zegt een gebruiker.

Sam leert naaien bij een lokale winkel in de Amerikaanse staat Massachusetts. Het overhemd is niet het eerste wat Sam heeft gemaakt. Zijn vader Aaron Gouveia zegt tegen Good Morning America dat hij ook al eens met een pyjamabroek voor zijn broer en een jurk voor zijn nicht kwam. En Sam is al bezig met een nieuw kledingstuk te naaien. “Hij wil niet dat zijn moeder zich buitengesloten voelt, dus nu werkt hij aan een shirt voor haar”, zegt Aaron Gouveia.

Sam is al eerder viraal gegaan op het internet. Hij veroverde in augustus de harten van veel sociale mediagebruikers toen hij zag dat hij een naaimachine voor zijn verjaardag had gekregen. Maar hij ging ook viraal in 2018 toen hij gepest werd omdat hij nagellak droeg. Toen kreeg hij steun op het internet. Volgens zijn vader is dat erg belangrijk. “Ik laat de positieve reacties zien. Ze maken een behoorlijk verschil. We waarderen de positiviteit op het internet enorm”, zegt hij.