Nederlandse wielericonen Dekker en Boogerd verdedigen ‘hun’ Amstel Gold Race: “Een k*tkoers? Dat foute beeld is mee jullie schuld”

Zelfs Johnny Hoogerland, nota bene een Nederlands kampioen, noemde het in zijn beste dagen “een kutkoers”. Altijd draaien en keren, die Amstel Gold Race, voortdurend wringen. Maar zeg dat niet tegen ex-winnaars Erik Dekker (52) en Michael Boogerd (50). Als geen ander weten ze wat de Amstel Gold Race net zo uniek maakt. “Dat foute beeld is jullie schuld. De Belgen deden altijd lacherig over de Amstel.”