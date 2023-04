Vrouw krijgt boete, ook al gebruikte ze haar blauwe schijf: waar moet je op letten?

Een vrouw kreeg in een Mechelen een parkeerboete, ondanks dat ze haar blauwe schijf had gebruikt. Het ging blijkbaar om de verkeerde schijf. Woordvoerder van verkeersveiligheidsinstituut VIAS Benoit Godart legt uit waar je op moet letten om te kijken of je parkeerschijf nog goed is.

Veronique De Sitter zei op Radio2 dat ze in Mechelen haar wagen in een blauwe zone had geparkeerd en haar parkeerschijf had gebruikt. “Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik een retributie”, zegt ze. “Ik heb ze onmiddellijk gecontesteerd, aangezien ik binnen mijn ingestelde tijd beboet was geweest. Na mijn bezwaar, kreeg ik antwoord dat mijn blauwe schijf niet geldig is.” De Sitter snapt het niet, want ze heeft de schijf van een garage gekregen.

Een parkeerschijf moet echter voldoen aan de Europese richtlijn. “Je moet een parkeerschijf met twaalf hele en halve uren gebruiken, en niet met kwartieren”, zegt Benoit Godart van VIAS. “Er mag ook geen reclame op staan en er moet ‘uur van aankomst’ in het Nederlands, Frans en Duits op de schijf staan. Deze richtlijn bestaat al meer dan twintig jaar, dus ik denk dat het voor deze mevrouw tijd is om een nieuwe schijf te kopen.”

Volgens Godart gebeurt het steeds minder vaak dat iemand een ongeldige parkeerschijf gebruikt. “Soms kopen mensen een verkeerde blauwe schijf in Frankrijk”, zegt de woordvoerder. “Normaal kan je zo’n schijf wel in het buitenland kopen, maar je moet er dan wel op letten dat hij hetzelfde is als in België.”