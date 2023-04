JONGE WOLVEN. Margot Vanpachtenbeke verbaast met glansprestatie in eerste Brabantse Pijl: “Toen ik die tv-camera zag komen, dacht ik: ‘nee, nee, nee’”

U kende haar al enkele maanden via onze rubriek Jonge Wolven, maar sinds woensdag weet ook het grote wielerpubliek wie Margot Vanpachtenbeke is. De 24-jarige West-Vlaamse neoprof was in haar eerste Brabantse Pijl de enige Belgische die in het spoor kon blijven van wereldtoppers als Demi Vollering, Silvia Persico en Liane Lippert en scoorde nadien ook met een ontwapenend tv-interview. “Op mijn sociale media kreeg ik er een massa volgers bij. Wat één stom ‘koerske’ plots kan doen.”

“Ik kan het nog altijd moeilijk geloven.” Een dag na haar knappe zevende plaats in de Brabantse Pijl geniet Margot Vanpachtenbeke zichtbaar na van wat ze zelf “het mooiste moment in haar wielercarrière tot nu toe” noemt. Het unieke verhaal van die prille fietsloopbaan deed ze twee maanden geleden in onze krant (lees meer) en werd woensdag live op televisie herhaald. Hoe ze als wielertoeriste via een talentdetectie van Cycling Vlaanderen in de koers rolde, vorig jaar op een tweedehandsfiets indruk maakte als amateur en zo een contract versierde bij Parkhotel Valkenburg. Die Nederlandse ploeg laat haar nu met mondjesmaat proeven van het echte werk.

In Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen finishte ze nog relatief anoniem op de 49ste plaats, maar in haar eerste Brabantse Pijl speelde ze woensdag wel meteen mee voor de overwinning. “Ik zat in tweede positie toen Marlen Reusser versnelde op de Hertstraat. Ik kon volgen en plots was er een gat. Op de Moskesstraat moest ik even plooien, maar omdat ik kon aanpikken met Vollering en Lippert geraakte ik toch weer voorin.”

In een elitegroepje met alleen maar grote namen ging Vanpachtenbeke uitstekend mee tot in de slotkilometer. Uiteindelijk finishte ze zevende achter zes vrouwen met uitpuilende palmaressen. “Toen ik rond mij keek, kon ik alleen maar denken: wat doe ik hier? Koersen is meer dan hard trappen op een fiets, je moet ook een beetje geluk hebben op het juiste moment. Ik had hier in ieder geval nooit van durven dromen. Als je mij dit twee maanden geleden voorspeld had, zou ik je zot verklaard hebben.”

Margot Vanpachtenbeke (midden vooraan) tussen Marlen Reusser (links) en Silvia Persico (rechts). — © Getty Images

Media-aandacht

Bij goede resultaten hoort persaandacht, zo leerde de renster uit Dadizele woensdag. “Toen ik over de meet kwam, zag ik die camera van de VRT afkomen. Ik schrok en dacht: nee, nee, nee. Ik ben dat niet gewend. Het was mijn allereerste tv-interview. Ik heb het achteraf niet herbekeken. Ik kan mezelf niet horen of zien.” (lacht)

Sinds woensdagavond staat haar gsm niet stil. “Amai, ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen. Ik heb ze nog niet allemaal kunnen lezen. Op mijn sociale media kreeg ik er een massa volgers bij. Wat één stom koerske plots kan doen. Ik zal mijn sociale media nu beter moeten verzorgen. Ik heb werkpuntjes op de fiets, maar ook ernaast.”

Vanpachtenbeke tijdens haar allereerste tv-interview, vlak na afloop van de Brabantse pijl. — © Stijn Joris

“Niks moet, alles mag”

De zevende plaats biedt toekomstperspectief voor Vanpachtenbeke, die in tegenstelling tot de andere vrouwen in de kopgroep eigenlijk semiprof is. De 24-jarige renster werkt halftijds als kinesiste in het ziekenhuis van Menen. “Maar het is niet omdat ik naast de koers ook nog werk, dat dit mij een groot nadeel oplevert. Tegenover die dames mis ik vooral ervaring: ik heb een achterstand op conditioneel en tactisch vlak. Dit resultaat geeft mij hoop voor de toekomst. Ik begin te voelen dat ik beter tot mijn recht kom in klimkoersen die langer en zwaarder zijn. Ik recupereer relatief goed van een opeenvolging aan klimmetjes. Dat geeft echter geen garanties voor de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zijn toch koersen van een ander kaliber.”

Vanpachtenbeke heeft in aanloop naar de Ardennenklassiekers wel één meevaller: ze hoeft deze week niet meer te gaan werken en vertoeft samen met haar ploegmakkers van Parkhotel Valkenburg in een huis bij het parcours van de Amstel Gold Race. “Ideaal, want ik had de hellingen van die drie klassiekers nog nooit gereden. Tussen de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik moet ik wel twee dagen gaan werken. Ik ga de komende wedstrijden op dezelfde manier aanvatten als de Brabantse Pijl: niks moet, alles mag.”