Union-coach Geraerts krijgt steun van thuisfront: tachtig fans uit Maasmechelen met bus richting Leverkusen

Union kan donderdagavond in de heenmatch van de kwartfinale van de Europa League in Leverkusen op extra vocale steun rekenen. Op initiatief van Roeland Geraerts, broer van Union-coach Karel, stappen een tachtigtal voetbalsupporters aan café Den Dörpel in Maasmechelen op de bus richting Duitsland.

“Binnen de 24 uur zat de eerste bus vol”, vertelt Roeland, die zijn oproep via WhatsApp lanceerde. “Daarna hebben we het wat stil gehouden, anders hadden we zeker drie of vier bussen kunnen vullen.”

Ook mama Agnes, papa Luc, broer Wim en andere familieleden sloten zich voor de trip naar Leverkusen aan bij het Maaslandse supportersgezelschap. “Ma en pa wilden absoluut met deze bus mee”, aldus Roeland. “Karel is hot. Nu meer dan vroeger als speler. Daar zit het familiale karakter van Union ook voor veel tussen. Iedereen gunt het hen. Ik zeg vaak dat Union een provinciale voetbalploeg in eerste nationale is. Die sfeer rond de club, zoals je die hier in het Maasland ook terugvindt bij menig voetbalploegje, is ongelofelijk.”

Tot slot, wat is Geraerts’ pronostiek voor vanavond. “Laat ons hopen dat we met een haalbaar resultaat volgende week de terugmatch mogen aanvatten. Als Union haar normale niveau haalt hoeft het niemand te vrezen. En als we doorstoten naar de halve finales, leg ik onmiddellijk opnieuw een bus in.”