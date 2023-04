Eén op de drie Belgen wil niet weten van elektrisch rijden

Elektrisch rijden is misschien (nog) niet zo populair als we zouden denken. Uit een bevraging van de automobilistenvereniging Touring blijkt dat 38 procent van de bevraagden stelt dat elektrisch rijden niet voor hen is. Straffer nog: 32 procent, of zo goed als één op drie, staat er ronduit negatief tegenover. Daar tegenover staat dat 42 procent positief denkt over emissievrij autorijden. Een kwart (26 procent) denkt binnen de vijf jaar een vol-elektrische auto aan te schaffen, zo blijkt uit de pas gelanceerde ‘Elektrisch Rijden Monitor’ van Touring. De grootste obstakels zijn de hoge aanschafprijs en de gestegen gebruikskosten door de hogere elektriciteitsprijzen. dc