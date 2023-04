Twintigjarige man uit Linter opgepakt voor overval op Aldi in Zonhoven

De overval werd gepleegd op de Aldi op de Genkerbaan in Zonhoven. Met een mes stapte de verdachte rond 18 uur de supermarkt binnen. Onder bedreiging van een mes kon hij een aanzienlijk bedrag stelen. De verdachte vluchtte. Onderzoek van de politie LRH leidde naar een verdachte uit Linter, een man van twintig. Die werd donderdag in de boeien geslagen en verhoord. De verdachte is daarna nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Deze besliste om de man aan te houden.

(maw)