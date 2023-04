Brussel/Sint-Truiden

Onderweg naar Auschwitz, ontsnapt in Kuttekoven of Ordingen. Op 19 april 1943 sprongen 236 joodse gedeporteerden uit het beruchte twintigste konvooi. Tachtig jaar en een minutieuze reconstructie later laat de Truiense fotograaf Jo Struyven (62) u die horrornacht door hun ogen beleven.