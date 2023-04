Internationale Triatlonfederatie laat Russische en Wit-Russische atleten weer toe

De Internationale Triatlonfederatie ITU heeft donderdag aangekondigd dat het heeft besloten om Russische en Wit-Russische atleten weer toe te laten tot zijn wedstrijden. Dat heeft de federatie zelf laten weten in een persbericht. In de nasleep van de Russische inval in Oekraïne waren die sinds maart 2022 uitgesloten van internationale triatlonwedstrijden.

“De Internationale Triatlonfederatie heeft in principe zijn steun gegeven aan de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om atleten met een Russisch of Wit-Russisch paspoort terug te laten keren in de competitie en hun schorsing op te heffen”, aldus de organisatie in een verklaring. “Maar het bevestigt wel de neutraliteit van elke atleet als absolute voorwaarde voor hun terugkeer naar een internationaal triatlonevenement.”

Bovendien heeft het IOC momenteel nog niet beslist of zij aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs mogen deelnemen.