Vroege vluchter Joel Suter verrast peloton in Ronde van Sicilië

In de derde etappe van Enna naar Termini Imerese, goed voor 150 kilometer, maakte Suter deel uit van een vroege vlucht van zes renners, die vroeg in de etappe ontstond. In het peloton was de Brit Mark Cavendish een van de renners die de mouwen opstroopte in de achtervolging. Ook het Belgische Intermarché-Circus-Wanty kwam helpen.

In de slotkilometers was tijdritspecialist Suter de enige vluchter die uit de greep van het peloton kon blijven, met amper een handvol seconden voorsprong, maar de achtervolgers misrekenden zich toch: de aankomst lag bovenop een smal klimmetje van anderhalve kilometer, waar de organisatie in het peloton verdween, ook al door een valpartij van topfavoriet Damiano Caruso.

Suter hield stand met vier seconden voorsprong en boekte zijn tweede profzege na de Zwitserse tijdrittitel in 2022. Streekrenner Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani) won hoofdschuddend de sprint bergop van het peloton, voor zijn landgenoot Elia Viviani, die in Sicilië deel uitmaakt van een nationale pisteselectie.

In het klassement staat de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) na winst in de openingsetappe nog steeds aan de leiding. De Ronde van Sicilië eindigt vrijdag met een bergetappe over de flanken van de Etna-vulkaan.