Nieuw avontuur voor Philip Mestdagh: ex-bondscoach moet Poolse topper Arka Gdynia naar nieuwe successen loodsen

Philip Mestdagh was van 2003 tot 2014 coach van Ieper. Met de West-Vlaamse damesclub, met onder meer Emma Meesseman en dochter Hanne Mestdagh werd hij kampioen en veroverde de Belgische Cup. Hij was in België ook aan de slag bij Castors Braine en Namur Capitale. Met de club uit Namen won hij in 2018 de Beker van België. De drievoudige Belgische Coach van het Jaar bereikte de meeste internationale successen met de Belgian Cats. Vanaf 2016 tot 2021 veroverden de Belgian Cats onder zijn hoede twee bronzen medailles op een EK (2017, 2021) een vierde stek op het WK in 2018 en de kwartfinale op de Olympische Spelen in 2021 in Tokio.

Vorige zomer stapte hij in het ambitieus project van Kortrijk Spurs. Hij tekende daar voor drie jaar en met een profploeg wilden de Spurs de aansluiting maken met de Belgische top en dus met Kangoeroes Mechelen en Castors Braine. Na amper één seizoen trok het bestuur de stekker uit het professionele project zodat Philip Mestdagh op zoek moest naar een nieuwe challenge. Die heeft hij gevonden in Polen en bij Arka Gdynia. Een topclub met onder meer 13 titels en 10 Poolse Cups op het palmares. De laatste titel en Cup dateert van 2021. In de Euroleague Women werden ze in 2002 en 2004 tweede.

Voor Philip Mestdagh is het zijn tweede buitenlandse uitdaging. In 2021 was hij eventjes coach van het Franse St.-Amands-les-Eaux. Hij stopte zelf bij de Franse club omdat hij met een burnout kampte. Arka Gdynia werd in de kwartfinales van de Poolse play-offs en met een sweep (3-0) door Lublin uitgeschakeld.