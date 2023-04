Vijf twintigers vertellen het verhaal achter hun (im)perfectie: “Mijn moeder hield er veel schuldgevoel aan over”

De perfecte imperfectie, ook bekend als wabi-sabi. Deze eeuwenoude Japanse filosofie brengt rust in het leven en leert ons het onvolmaakte te accepteren. Buitengewone eigenschappen en unieke looks, deze vijf individuen tonen de schoonheid van imperfectie en onvolmaaktheid. Zoals ‘Born this way’-icoon Lady Gaga het zegt: “Je moet uniek en anders zijn en op je eigen manier schitteren.”