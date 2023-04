HBVL-lezers geen fan van fusie Tongeren-Borgloon: “Toch zullen ze niet van koers veranderen”

Tongeren moet een volksbevraging organiseren over de fusie met Borgloon. Wij vroegen naar jullie mening over het samengaan van beide steden. De overgrote meerderheid is geen voorstander. “Maar op de bevraging is de uitkomst misschien anders”, zegt politicoloog Sofie Hennau (UHasselt).

Binnenkort kunnen de Tongenaren over hun toekomst stemmen. Doordat het burgerinitiatief ‘Tongeren Eerst’ 3.760 handtekeningen binnenhaalde, moet de stad een volksbevraging organiseren over de geplande fusie van Tongeren met Borgloon. Wij vroegen naar jullie mening over de mogelijke fusie tussen de twee steden.

Als het van onze respondenten afhangt, zullen Tongeren en Borgloon niet samengaan. Driekwart van hen kijkt negatief naar een fusie tussen de steden. “De stadsbesturen van Tongeren en Borgloon hebben bij de vorige verkiezingen geen mandaat van de kiezers gekregen over een eventuele fusie. Maar zelfs als een meerderheid van de inwoners tegen zou stemmen, zal de fusie om politieke redenen toch doorgevoerd worden”, denkt Pierre B.(lees verder onder de debattool).

Kerkdorp

Ook andere respondenten uiten hun zorgen. “Lonenaren, we worden gerold door Dewael en onze politici staan erbij en kijken ernaar. Na de fusie gaat alles naar Tongeren en zal Borgloon nog maar een ‘kerkdorp’ van Tongeren zijn”, schrijft Alice P. “De dienstverlening voor de burger zal achteruitgaan en de afstand tussen bestuur en burger zal toenemen. Maar dat vindt dit bestuur vast een voordeel. Het had mooie kansen kunnen bieden, maar ik zie gebrek aan visie”, is Louise D. van mening.

Wat als het resultaat van de volksbevraging hetzelfde is als dat van onze bevraging? “Wat er in Tongeren wordt georganiseerd is geen echt referendum. Dat is bindend, maar een volksbevraging niet”, legt Sofie Hennau, politicoloog aan de UHasselt, uit. “Het kan dus dat de meerderheid tegen de fusie stemt en ze toch plaatsvindt. Maar een volksbevraging geeft wel een belangrijk signaal naar het bestuur toe.”

Burgerinspraak

De mening van de bevolking naast zich neerleggen, zou dat wel een goede politieke beslissing zijn? “Dat kan natuurlijk nefaste gevolgen hebben voor de nakende gemeenteverkiezingen”, zegt Hennau. Maar ze wil zich niet te snel uitspreken over de resultaten van de bevraging. “Mensen reageerden eerder emotioneel op jullie vraag. Het is echter aan het gemeentebestuur om hen te informeren, bijvoorbeeld via brochures. Met de correcte informatie over het verloop en de (positieve) gevolgen van zo’n fusie, kan het misschien al anders klinken in Tongeren.”

Hasselt en Kortessem geven het goede voorbeeld. De gemeenten geven hun inwoners de kans om hun mening te uiten over de fusie tussen de twee. “Met de informatie die daaruit voortkomt moeten ze natuurlijk wel iets doen”, vertelt Hennau. “Er kunnen werkgroepen worden georganiseerd. Zo kan er meer aandacht gaan naar burgerinspraak. Inwoners van de twee steden moeten betrokken worden bij de fusie.”

Geen koerswissel

Een aantal van onze lezers zien de voordelen van een fusie wel al. “Door meer samen te werken en alles een groter geheel te laten vormen, kan men geld uitsparen door diensten samen te voegen”, klinkt het bij Pieter V. “Schaalvergroting, besparing op de kosten, extra geld van Vlaanderen”, geeft Jo G. als argumenten. “Meer toerisme betekent ook meer welvaart voor de zelfstandige ondernemers van Borgloon en Tongeren en dat is voor beide steden zeker nodig”, zegt Jean N.

Voorstanders van de fusie krijgen goed nieuws: Hennau denkt dat de fusieplannen sowieso niet zullen worden opgeborgen. “Kijk maar naar de fusie Ruiselede-Wingene. Daar stemde ruim negentig procent van Ruiselede tegen een fusie, maar ze ging toch door. In Tongeren zullen ze ook wel niet van koers veranderen.”