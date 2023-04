OHL-speler Sofian Kiyine toont zich voor het eerst sinds horrorcrash aan buitenwereld met filmpje vanuit ziekbed

Sofian Kiyine, de profvoetballer van Oud-Heverlee Leuven die twee weken geleden ei zo na aan de dood ontsnapte na een spectaculair auto-ongeval, laat met een Instagram-filmpje weer van zich horen. Op de beelden is te zien hoe de middenvelder vanuit zijn ziekbed de Disneyklassieker ‘Aladdin’ aan het bekijken is en daarbij vrolijk meezingt. Het lijkt erop dat hij er - gezien de omstandigheden - nog de moed in kan houden.

Kiyine knalde eind maart met zijn bolide aan een veel te hoge snelheid over een rotonde in het Luikse Flémalle, die hem vervolgens recht in een naburige sporthal katapulteerde. Het ongeval leverde waanzinnige, maar vooral schokkende beelden op. De 25-jarige OHL-speler kwam er, op enkele breuken na, met de schrik vanaf.

Volgens Peter Willems, CEO van de Brabantse eersteklasser, houdt Kiyine “niets levens- of carrièrebedreigends” aan de waanzinnige crash over. “Het is duidelijk dat het veel erger had kunnen aflopen”, aldus Willems enkele uren na het incident.

De sporthal zelf daarentegen lag er na het ongeval, waarbij de wagen van Kiyine zich door de muur van de sporthal boorde, eerder bij als een ruïne. Als bij een mirakel raakte er niemand gewond. De aanwezige kinderen begaven zich op dat ogenblik naar de kleedkamers.

Ook zijn vader beseft dat de gevolgen veel ernstiger konden zijn. “We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, reageerde Radouane Kiyine bij onze Franstalige collega’s van La Dernière Heure. “Het is niet te vatten. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen snelheidsduivel op de weg, gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

“Psychologisch heeft hij het heel erg moeilijk. Hij beseft dat er een mirakel is gebeurd. Niet alleen voor hem, maar voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt bij de gedachte dat er kinderen dood hadden kunnen gaan”, aldus de papa van de Marokkaanse middenvelder enkele dagen na het incident.

Zijn club, Oud-Heverlee Leuven, besliste kort na de zware crash om Sofian voor onbepaalde duur op non-actief te zetten.