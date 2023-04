Beelden tonen hoe voetballertje ex-doelman Jean-Marie Pfaff “onhoudbaar” door de benen speelt

Ooit stond hij in het doel van het grote Bayern München én bij de Rode Duivels, donderdag was Jean-Marie Pfaff – over enkele maanden 70 jaar – te gast in Blankenberge. Daar bleek de doelman met naam en faam in de jaren 80 nog altijd razend populair. Op uitnodiging van Voetbalschool Devriendt Legein trok hij zijn handschoenen nog eens aan om in doel te staan voor de allerkleinsten in de Sportdoze.

En of de jonkies Pfaff kenden: toen hij hen ging groeten, werd zijn naam meteen gescandeerd. “We hebben hen natuurlijk ook ingelicht over wie Jean-Marie is en wat hij voor het voetbal betekend heeft”, vertelt verantwoordelijke Pieter Devriendt. “Uiteraard waren ook de mama’s en papa’s enthousiast. Zij kennen hem natuurlijk nog van vroeger.”

Tot groot jolijt

Het is niet de eerste keer dat er bekend volk over de vloer komt in de voetbalschool: ook Mats Rits, Brandon Mechele, Anthony Limbombe en Dion Cools – allemaal (ex)-spelers van Club Brugge – brachten de kinderen er al een bezoekje. (Lees verder onder de foto)

De kinderen van de voetbalschool mochten allemaal op de foto met Pfaff. — © jve

Tientallen jongeren uit Blankenberge die een paaskamp volgen bij de voetbalschool waren er donderdag bij, net als veel ouders. Het moment suprême werd een penaltyreeks waarbij Jean-Marie tegenover 4- en 5-jarige voetballertjes ging staan. Die konden opvallend vaak scoren, tot groot jolijt van het publiek.

Spectaculaire viering

Pfaff moest – met de glimlach – enkele keer de ballen uit zijn netten vissen. “Ik moet zeggen: ze worden hier goed getraind in Blankenberge, want de meeste ballen waren écht onhoudbaar”, zei de legendarische doelman met een knipoog. “Het is leuk om te zien hoe al die kinderen zo enthousiast reageren. En wanneer er een bal binnen gaat, doen ze daar nog een spectaculaire viering bovenop. Dit is de toekomst, hé. En voor die lachende gezichtjes doe ik dat met plezier.”

De carrière van de ex-Rode Duivel speelde zich af tientallen jaren voor de voetballertjes van de voetbalschool het levenslicht zagen, maar dat deerde duidelijk niet. Iedereen ging netjes in de rij staan voor een foto of een handtekening, en de papa’s en mama’s deden gretig mee.

Expres

“Ik weet dat hij nog bij Bayern en Beveren heeft gespeeld”, vertelt Quirino (12). “Mijn mama was gek van hem. Het is zelfs een van mijn favoriete keepers omdat hij bij België heeft gespeeld.”

En over zijn prestatie in doel? Daarover waren de kinderen eensgezind. “Ik vind dat er veel ballen binnen gingen”, zegt Chloë (12). “Misschien deed hij dat expres voor de kleine kinderen. Ik had graag ook eens getrapt tegen hem. Om te zien hoe goed hij nog is.”