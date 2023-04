Hoe lang kun je paaseieren bewaren?

Als alle verstopte paaseitjes gevonden zijn, kan het échte feest beginnen: de smulpartij! Doseren is de boodschap, toch om geen buikpijn te krijgen, maar dé vraag is: vanaf wanneer zijn chocolade eieren letterlijk vijgen na Pasen, en eet je ze best niet meer op?

Of ze nu uit klokken vallen of door de paashaas worden verstopt, het rapen van paaseieren is een breed verspreide traditie in heel Europa én ver daarbuiten. Terwijl Pasen in onze contreien een religieuze feestdag is, waarop christenen de verrijzenis van Jezus Christus vieren en joden de uittocht uit Egypte, hebben die eieren opvallend genoeg geen sikkepit met het katholicisme of het jodendom te maken. Integendeel: eigenlijk is het een heidense traditie om elkaar eieren te geven en/of eieren te versieren op Pasen.

De traditie zou een Germaanse oorsprong kennen en symbool staan voor het inluiden van een nieuw, hopelijk vruchtbaar seizoen met nieuw leven. Eieren worden gelinkt aan vruchtbaarheid. Net daarom zouden ook de boeren in de middeleeuwen al eieren begraven in hun akkers, om nadien rijkelijk te kunnen oogsten.

LEES OOK:

De eieren zijn niet altijd en overal van chocolade geweest. Vroeger was het de gewoonte om echte eieren van kippen te beschilderen (al dan niet met de schil van ui, je kent het misschien wel), in sommige landen worden suikereieren verstopt en/of worden eiergevechten gehouden. De paasroede, het boterlammetje of de paasvliegers zijn nog zo van die streektradities.

Maar bij ons is het dus chocolade. Véél chocolade, en véél variaties. Ook wie niet zo van pure chocolade houdt, vindt meestal wel één vulling die wel in de smaak valt. En de buit is steevast groter dan een doorsneemaag op één dag aankan... De hamvraag is dan ook hoe lang je paaseieren goed blijven? Staat er een houdbaarheidsdatum op chocolade. Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is langdurig oppotten toch niet echt aangeraden.

Chocolade eieren worden best binnen de acht dagen na aankoop opgegeten, vooral als het gaat om eieren met roomvulling. Fondant chocolade kan langer bewaard worden dan witte, maar na anderhalf jaar wordt ze toch best alleen nog gebruikt in keukengerechten. Melkchocolade verliest na ongeveer zes maanden zijn kwaliteiten... En niet vergeten: paaseieren kunnen wel degelijk allergenen bevatten.

Tot slot heeft het FAVV ook voor het bewaren van echte eieren een resem praktische tips. Zo is het aangewezen om eieren donker en koel te bewaren, in de originele verpakking. En met de punt naar beneden.