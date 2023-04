Emma Meesseman jaagt op recordzege Euroleague, met Kim Mestdagh als opponente: “Favoriet zijn betekent niet veel voor mij”

Twee Belgische basketsters spelen van vrijdag tot en met zondag in Praag de Final Four van de EuroLeague. Emma Meesseman kijkt vrijdag (15 uur) met Fenerbahçe in de halve finales Kim Mestdagh en Schio in de ogen. In de tweede halve finale (18 uur) neemt USK Praag het op tegen de andere Turkse ploeg, Cukurova Mersin. De 29-jarige Meesseman kan zondag haar vijfde EuroLeague-trofee in de wacht slepen, een Belgisch record. Ann Wauters telt er vier.

De captain van de Belgian Cats veroverde de eindwinst in de EuroLeague in 2016, 2018 (als beste speelster (MVP)), 2019 en 2021, steeds met Jekaterinenburg. Haar Turkse ploeg Fenerbahçe, waar ze dit seizoen neerstreek na een periode bij de Russische club die sinds de inval van Rusland in Oekraïne is uitgesloten van Europese competities, is de overweldigende favoriet.

“Ons eerste doel was om de Final Four te bereiken”, vertelde Meesseman bij de internationale basketbond FIBA. “Dat is binnen. Nu hoop ik onze tweede ambitie waar te maken. Maar favoriet zijn betekent niet veel voor mij. Ik heb genoeg Final Fours gespeeld om te weten dat er van alles kan gebeuren.”

Voor de 33-jarige Mestdagh is het de eerste deelname aan een Final Four in de EuroLeague. “De Final Four halen was het grote doel van ons seizoen”, blikte Mestdagh vooruit. “Vorig jaar grepen we er net naast maar nu zijn we erin geslaagd geschiedenis te schrijven voor onze club. Fenerbahçe is de grote favoriet en iedereen treft die altijd het liefst zo laat mogelijk. Het team heeft de grootste namen en misschien hadden we meer kans gemaakt tegen Praag of Cukurova, maar spelen tegen de organiserende club blijft ook heel moeilijk.”

Naast Meesseman en Wauters is Anke De Mondt de derde Belgische speelster die de EuroLeague kon winnen, met Salamanca in 2011.