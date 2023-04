Geert Wilders nadat Nederlandse Tweede Kamer werd ontruimd: “Teddybeer met bedrading naar mij gestuurd”

Diverse commissiezalen op de begane grond in de Nederlandse Tweede Kamer, die zetelt in Den Haag, zijn donderdag aan het begin van de middag ontruimd. PVV-leider Geert Wilders meldt dat er een teddybeer met bedrading naar hem was gezonden.

Kamerleden en andere aanwezigen werden via de grote hal naar buiten gestuurd. Een voorzitter van een commissiezaal die werd ontruimd, zei dat er “in een aanpalende zaal een calamiteit was.” Volgens een medewerker zijn ook de postkamer en het magazijn ontruimd. Er zou een verdacht pakketje zijn gevonden in de postkamer.

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het verdachte pakketje aan hem was gericht. “Pakketje met teddybeer en bedrading aan mij geadresseerd bezorgd in de postkamer van de Tweede Kamer. Gelukkig zonder explosief en dus niet gevaarlijk maar gezellig is anders”, twittert hij.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In een reactie zegt Wilders dat hij werd gebeld door de postkamer. Alle post die aan Wilders gericht is, gaat door de scanner en ze zagen een beertje met draadjes. Of sprake is van slechte bedoelingen is niet helemaal duidelijk. Ongeveer twee jaar geleden werd er ook een vreemd pakketje voor Wilders bezorgd bij de Tweede Kamer. Daarin zou ‘iets van een spuit met bloed’ hebben gezeten. Daar school wél kwaad opzet achter: de afzender is getraceerd en werd vorig jaar veroordeeld tot een werkstraf. Volgens Wilders ging het toen om een verward persoon.

Parkeergarage

Een woordvoerder van de Tweede Kamer wilde niks kwijt over het gebeuren van donderdagmiddag. De zalen werden rond 12.30 uur ontruimd. Vervolgens zette de politie een aantal ingangen af. Ook de parkeergarage was niet meer bereikbaar. Intussen gingen briefing en gesprekken in andere commissiezalen op de begane grond gewoon door. Ook het koffielokaal bleef hier open, net als de grote publieksingang.

Het Team Explosieven Veiligheid van de politie deed onderzoek naar een verdacht pakketje, meldde de politie op Twitter. Na minder dan een uur gaf de politie het sein dat alles veilig was. In het verleden zijn er vaker verdachte pakketjes in of rond de Tweede Kamer gevonden. Dat was ook altijd loos alarm.