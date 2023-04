Lancering van de Europese ‘Juice’-satelliet naar Jupiter uitgesteld tot morgen door slecht weer 

LEES OOK. Europese ruimtesonde start binnen een week aan jarenlange reis naar Jupiter

De lancering van de Ariane 5-raket met Juice-satelliet in Frans-Guyana is uitgesteld tot vrijdag vanwege de slechte weersomstandigheden, meldt ESA. Het risico op bliksem was te hoog. De raket en de Juice-salletiet zijn weliswaar stabiel en in veilige toestand.

De lancering wordt 24 uur uitgesteld. De raket zou donderdag om 09.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd) het ruimtevaartcentrum in Kourou in Frans-Guyana gelanceerd worden. Vrijdag om 09.14 uur lokale tijd (14.14 uur Belgische tijd) waagt ESA opnieuw haar kans.

In Kourou zijn de Belgische koning Filip en prins Gabriel aanwezig om de lancering bij te wonen.

