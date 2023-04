Achilles Bocholt en Wezet kijken elkaar dinsdag in de ogen

De wedstrijd van de derde speeldag van de play-offs in het mannenhandbal tussen Sezoens Achilles Bocholt en Wezet wordt volgende week dinsdag (18 april; 20u30) in sporthal Damburg afgewerkt. “Op voorwaarde dat beide clubs niet tot een onderling akkoord komen om de wedstrijd op een andere dag en uur te spelen”, zo laat de Belgische handbalfederatie KBHB donderdag weten.

Woensdag kwam de spoedcommissie van de bond tot het besluit dat de wedstrijd toch gespeeld moet worden. Vorige week vrijdag had de handbalbond Bocholt nochtans een forfaitnederlaag toegediend in de play-offs. De Limburgers zouden op Paasmaandag op de derde speeldag voor eigen volk tegen Wezet spelen, maar vergaten een aanvangsuur door te geven. Dat is in strijd met het bondsreglement. Een poging tot compromis tussen beide ploegen mislukte, waardoor de bond zich verplicht zag het reglement strikt toe te passen en een forfaitnederlaag toe te kennen. De Limburgse club legde zich echter niet neer bij die beslissing en diende vrijdagavond klacht in. Daarop kwam de spoedcommissie dinsdagavond samen.