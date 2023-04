Heel wat Limburgse verdachten hebben ooit tegenover eerste commissaris Rudi Schellingen van de politiezone Carma gezeten. Met zijn bekende zachte aanpak slaagde hij er meer dan eens in om de waarheid naar boven te halen. Hij schreef er zijn boek Het Verdachtenverhoor over. De pientere rechercheur had zelfs technieken om het Rad van Fortuin te winnen.