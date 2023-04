Claudia, 19 jaar, deelt pikante foto’s waar mannen grof geld voor betalen. Alleen bestaat Claudia niet

“Ik voel me mooi vandaag”, met een foto van zichzelf, lachend naar de camera. Claudia (19) weet hoe ze op Reddit de harten van mannen sneller kan doen slaan. Ze wordt dan overspoeld met complimenten, zoals dat gaat bij elke foto van zichzelf die ze post.

Of zo lijkt het toch. Want een gebruiker wijst erop dat Claudia helemaal niet echt is. “Voor zij die er zich niet van bewust zijn”, schrijft die. “Ik ga je fantasie vermoorden. Dit is een creatie van AI (artificiële intelligentie, nvdr).”

Velen hadden dat dus niet door. De twee wetenschapsstudenten erachter zeggen aan Rolling Stone dat ze haar account als een grap opzetten nadat ze hadden gehoord van een man die 500 dollar betaald had voor naaktfoto’s van een vrouw, die hem bezorgd werden door een oplichter. “Zie het als een test of je mensen kan beetnemen met AI-foto’s”, zeggen ze aan het Amerikaanse magazine. “We hadden niet gedacht dat dit zo zou aanslaan.” Zelf verdienden ze er naar verluidt 100 dollar mee.

Voor het maken van Claudia gebruikten ze het programma Stable Diffusion. Het maken van een eigen account en die valse foto’s is op die manier heel eenvoudig, en het lijkt dan ook een populaire praktijk te gaan worden bij oplichters. Experts waarschuwen dan ook al langer voor de kwalijke gevolgen ervan.