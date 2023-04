LIVE. Volg hier de lancering van de Europese ‘Juice’-satelliet naar Jupiter

Ruimtetuig Jupiter Icy Moons Explorer, kortweg Juice, zal onder meer de atmosfeer, de magnetische omgeving en de ringen van de gasplaneet onderzoeken. Daarop is het wel nog even wachten: het onbemande tuig moet zo’n 590 miljoen kilometer afleggen en zou pas tegen midden 2031 aankomen bij Jupiter. De lancering was initieel gepland voor donderdagnamiddag maar is uitgesteld tot vrijdag door slecht weer.

(pjv)