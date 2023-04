Heusden-Zolder

Met 250.000 flessen op voorraad is Licata Vini in ons land marktleider voor Italiaanse kwaliteitswijnen. Met Villa Licata in Bolderberg komt er een nieuwe kroon op het werk, twee generaties nadat de nonno van zaakvoerder Laurent een strafkamp in India overleefde én ontsnapte aan de mijnramp van Marcinelle.