Voorzitter André Dekandelaer zag dit seizoen vooral buitenlandse transfers bij Brussels floppen: “Het is duidelijk dat we een nieuwe ploeg moeten bouwen”

Brussels ging vorig weekend in eigen huis na verlengingen onderuit tegen Den Helder, dat zo zijn eerste zege boekte in de Elite Silver. Voorzitter André Dekandelaer windt er geen doekjes om en weet dat het geschonden blazoen van een mislukt seizoen in de resterende vier wedstrijden niet meer kan opgepoetst worden. Dekandelaer zag vooral de buitenlandse transfers bij Brussels grotendeels floppen.

“Ferdinand Zylka deed het niet onaardig en doet het intussen ook bij zijn nieuwe club Antwerp Giants uitstekend”, zegt Dekandelaer. “Die transfer kan je een schot in de roos noemen. Over de andere buitenlandse transfers hoeven we niet flauw te doen, die waren niet goed genoeg. Het is dan ook duidelijk dat we een nieuwe ploeg moeten bouwen. Terry Deroover en Louis Hazard liggen nog onder contract en met de andere Belgen gaan we nog praten. Voorts kunnen we maar beter met een propere lei starten.”

Geen nieuwe zaal

Met Serge Crèvecoeur haalde Dekandelaer voor volgend seizoen een oude bekende terug naar Neder-Over-Heembeek. Crèvecoeur is een coach met wie Dekandelaer in het verleden al jarenlang een succesvolle tandem vormde. “Ik koester het volste vertrouwen in Serge. De dubbelfunctie coach-manager is weliswaar loodzwaar, maar Serge stond erop zelf de ploeg te kunnen samenstellen en bewees in het verleden ook al dat aan te kunnen. Intussen deed hij ook ervaring op in het buitenland, waardoor hij extra bagage opdeed. Ik maak me hoegenaamd geen zorgen over de samenstelling van de nieuwe ploeg en over de coaching. Ik kijk er al naar uit om opnieuw aan te knopen met de sportieve successen uit het verleden. Die zullen we vieren in Neder-Over-Heembeek. Ik heb alles uit de kast gehaald voor een nieuwe zaal, maar dat bleek vechten tegen de bierkaai. De politici bleken niet bereid tot actie en als club kunnen we die investering niet dragen zonder steun van de overheid.”

Zaterdag gaat Brussels op bezoek in Amsterdam. “De resterende wedstrijden spelen we vooral voor de statistieken. Dat neemt uiteraard niet weg dat we vorige week de verlengingen tegen Den Helder liever hadden gewonnen. Dan waren de supporters ongetwijfeld met een beter gevoel huiswaarts gekeerd. Voor hen moeten we ook in Amsterdam proberen winnen.”