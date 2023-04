Finland houdt eerste militaire oefening sinds toetreding tot NAVO

Finland heeft donderdag aangekondigd dat het zijn eerste militaire oefening sinds zijn toetreding tot de NAVO heeft gehouden. Daarbij zijn Duitse en Portugese schepen symbolisch in de haven van Helsinki aangemeerd.

De twee fregatten, de Mecklenburg-Vorpommern en de Bartolomeu Dias, blijven tot zondag in de Finse hoofdstad, meldt de Finse marine in een mededeling.

Voor hun aankomst in Helsinki, hebben de NAVO-schepen woensdag deelgenomen aan een oefening georganiseerd door de Finse kustvloot in de Finse Golf, in de buurt van Rusland. Er namen ook drie schepen van Finland deel.

Het gaat om de eerste oefening van het land sinds het is toegetreden tot de NAVO. Dat gebeurde op 4 april en daarmee is Finland de 31e lidstaat van de militaire verdragsorganisatie.

Finland deelt een grens van 1.300 kilometer met Rusland. Lidmaatschap van de NAVO betekent dat Finland steun krijgt van de andere leden, mocht Rusland het wagen om het land binnen te vallen. Als gevolg van de Finse toetreding zal de grens tussen de NAVO en Rusland meer dan verdubbelen.

Zweden

Finland besliste om samen met het Zweden het NAVO-lidmaatschap aan te vragen na de Russische invasie in Oekraïne in februari vorig jaar. Die beslissing was een keerpunt voor Finland en Zweden, die zich lange tijd niet wilden aansluiten bij een militaire alliantie. Turkije en Hongarije houden die Zweedse toetreding voorlopig wel nog tegen.