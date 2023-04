Kinderen zoeken naar gouden ei in WZC De Bloemelingen

In de namiddag gaf de paashaas het startsignaal van de paaseierenzoektocht. “Daarbij werd ook duchtig gezocht naar het gouden ei”, klinkt het in het woonzorgcentrum. “Tijdens de zoektocht konden de kinderen eendjes vissen, een paaspuzzel oplossen, een glittertattoo laten zetten, springen op het springkasteel en uiteraard met de paashaas op de foto. De opbrengst van deze brunch ging integraal naar onze steunactie voor de aankoop van een eigen rolstoelfiets. We danken alle helpende handen tijdens deze paasbrunch en kijken al uit naar de volgende editie.”