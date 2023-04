Rihanna koopt penthouse met prachtig uitzicht op LA voor 21 miljoen dollar

Zangeres Rihanna koopt een penthouse met zicht op Los Angeles. Ze telt daar 21 miljoen dollar (19 miljoen euro) voor neer. Het penthouse is groter dan haar huidige appartement en zit in een luxe gebouw dat populair is bij beroemdheden.

Rihanna’s nieuwe penthouse zit op de veertigste verdieping van het luxe gebouw The Century, telt vier slaapkamers en zes badkamers. Hiermee heeft de popster meer dan voldoende ruimte voor zichzelf, haar vriend en rapper A$AP Rocky, haar zoon wiens naam niet bekend is en haar baby van wie ze nu zwanger is. Het penthouse is met 863 vierkante meter dan ook groter dan haar huidige appartement, dat 325 vierkante meter bedraagt en drie slaapkamers telt.

Minstens twee slaapkamers van het penthouse hebben een panoramisch uitzicht op Los Angeles. In de keuken is er ook een barruimte met plek voor minstens vijf personen. Verder zijn er een grote zitruimte en vier balkons die zorgen dat Rihanna uitzicht heeft van het centrum van Los Angeles tot aan de kust van de Stille Oceaan.

Rihanna hoeft haar spullen niet ver te verhuizen. De zangeres woont al in dezelfde wolkenkrabber, die erg populair is bij beroemdheden. Het gebouw is zwaar beveiligd en heeft ook een fitnessruimte, een bioscoop, een wijnkelder en een zwembad met eromheen veel cabana’s. Dat zijn hutjes om te relaxen, maar die ook dicht kunnen voor het omkleden.